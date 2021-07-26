В Кобрине женщина обгорела при разжигании мангала

Горожанка получила ожоги: она неосторожно обращалась с огнем при розжиге мангала. Об этом информирует Брестское областное управление МЧС.
Это случилось 25 июля на территории частного домовладения на одной из улиц райцентра. Женщина разводила огонь в мангале. Для ускорения процесса 52-летняя дама решила воспользоваться легковоспламеняющейся жидкостью, которой облила дрова. Но огонь вспыхнул гораздо сильнее, чем ожидала пострадавшая.
Сегодня в полночь женщина была госпитализирована с ожогами.
Фото из архива БЕЛТА
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