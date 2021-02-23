В Климовичском районе трактор повредил коровник, был травмирован скотник, сообщает пресс-служба МЧС.
22 февраля в 12:10 в дежурную службу поступило сообщение о частичном обрушении кирпичной стены и кровли (18 и 25 кв.м соответственно) здания коровника. Это произошло в результате того, что трактор МТЗ-82 врезался в опору въездных ворот. Инцидент произошел на территории МТФ филиала "Приграничный" Климовичского комбината хлебопродуктов в деревне Иванова Слобода. В результате был травмирован скотник предприятия – мужчина 1962 года рождения. Пострадавшего госпитализировали.
Фото: БЕЛТА
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В Климовичском районе трактор снес стену коровника
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