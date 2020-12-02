Сотрудникам МЧС поступило сообщение о возгорании здания сельскохозяйственного унитарного предприятия. Об этом сообщает МЧС.
Инцидент произошел 1 декабря около полудня в агрогородке Щепичи. На место прибыли подразделения МЧС. Установлено, что горит имущество и отделка стен в помещении пилорамы, внутри которого находится деревообрабатывающее оборудование.
Пожар ликвидирован. Погибших, пострадавших нет. В результате возгорания повреждены имущество, стены помещения и кровля. Отмечается, что технологический процесс предприятия не нарушен.
Рассматриваемая версия пожара – перекал печи.
Фото: МЧС
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В Клецком районе горела пилорама
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