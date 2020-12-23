В китайском Цзясине прошел семинар по продвижению индустриального парка «Великий камень»

– рассказали в генконсульстве.В числе участников мероприятия – руководитель администрации «Великого камня» Александр Ярошенко, заместитель генерального секретаря Народного правительства города Цзясин Ни Хупин, руководство ряда учреждений Национальной академии наук Беларуси, генеральный директор Китайско-белорусского аэрокосмического центра исследований и разработок Ли Пин, представители научных и деловых кругов города Цзясин.Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев выступил с докладом об инвестиционном, научно-техническом, торгово-экономическом и туристическом потенциале нашей страны. С китайской делегацией во главе с заместителем председателя партийного комитета КПК города Цзясин Вангом Тао обсуждались перспективные направления расширения сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах.Фото: Генеральное консульство Республики Беларусь в Шанхае