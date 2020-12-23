Онлайн-семинар по продвижению Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень» и по китайско-белорусскому проектному сотрудничеству прошел в городе Цзясин (провинция Чжэцзян). Мероприятие было организовано департаментом коммерции города Цзясин совместно с Китайско-Белорусским парком и Институтом развития дельты реки Янцзы Университета Цинхуа, сообщили корреспонденту sb.by в Генеральном консульстве Беларуси в Шанхае.
«Обсуждалось использование возможностей парка «Великий камень» для дальнейшего расширения двустороннего научно-технического сотрудничества и коммерциализации совместных разработок в области инновационного промышленного производства, новых материалов и искусственного интеллекта», – рассказали в генконсульстве.
В числе участников мероприятия – руководитель администрации «Великого камня» Александр Ярошенко, заместитель генерального секретаря Народного правительства города Цзясин Ни Хупин, руководство ряда учреждений Национальной академии наук Беларуси, генеральный директор Китайско-белорусского аэрокосмического центра исследований и разработок Ли Пин, представители научных и деловых кругов города Цзясин.
Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев выступил с докладом об инвестиционном, научно-техническом, торгово-экономическом и туристическом потенциале нашей страны. С китайской делегацией во главе с заместителем председателя партийного комитета КПК города Цзясин Вангом Тао обсуждались перспективные направления расширения сотрудничества в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах.
Фото: Генеральное консульство Республики Беларусь в Шанхае
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В китайском Цзясине прошел семинар по продвижению индустриального парка «Великий камень»
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