В августе в Китае благодаря постепенному восстановлению крупнейшего в мире автомобильного рынка резко увеличились продажи авто на новых источниках энергии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Ассоциацией автомобилестроительной промышленности КНР, пишет "Синьхуа".
Согласно данным, в прошлом месяце было продано примерно 109 тыс. автомобилей на новых источниках энергии. Прирост в годовом исчислении составил 25,5 процента.
За первые восемь месяцев текущего года объем продаж НИЭ-автомобилей уменьшился на 26,4 процента в годовом исчислении – до 596 тыс. единиц.
Данные также показывают, что благодаря росту спроса и усилению стимулирующих мер, автомобильный рынок страны продолжил восстанавливаться в августе.
В прошлом месяце общий объем производства автомобилей в Китае достиг 2,12 млн, увеличившись на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем продаж превысил 2,19 млн, увеличившись на 11,6 процента в годовом выражении.
Благодаря высвобождению отложенного спроса и принятию стимулирующих мер, автомобильный рынок Китая, пострадавший от пандемии COVID-19, начал восстанавливаться в апреле. В том же месяце объем продаж увеличился на 4,4 процента в годовом исчислении, что положило конец спаду, длившемуся 21 месяц.
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В Китае значительно выросли продажи автомобилей на новых источниках энергии
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Фото: РЕЙТЕР