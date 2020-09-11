В Китае значительно выросли продажи автомобилей на новых источниках энергии

Согласно данным, в прошлом месяце было продано примерно 109 тыс. автомобилей на новых источниках энергии. Прирост в годовом исчислении составил 25,5 процента.За первые восемь месяцев текущего года объем продаж НИЭ-автомобилей уменьшился на 26,4 процента в годовом исчислении – до 596 тыс. единиц.Данные также показывают, что благодаря росту спроса и усилению стимулирующих мер, автомобильный рынок страны продолжил восстанавливаться в августе.В прошлом месяце общий объем производства автомобилей в Китае достиг 2,12 млн, увеличившись на 6,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общий объем продаж превысил 2,19 млн, увеличившись на 11,6 процента в годовом выражении.Благодаря высвобождению отложенного спроса и принятию стимулирующих мер, автомобильный рынок Китая, пострадавший от пандемии COVID-19, начал восстанавливаться в апреле. В том же месяце объем продаж увеличился на 4,4 процента в годовом исчислении, что положило конец спаду, длившемуся 21 месяц.