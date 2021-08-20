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  2. В Китае введено более 1,91 млрд доз вакцин от COVID-19

В Китае введено более 1,91 млрд доз вакцин от COVID-19

В Китае ввели более 1,91 миллиарда доз вакцин от COVID-19. Об этом проинформировали в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая, пишет "Синьхуа".

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Фото: РЕЙТЕР
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