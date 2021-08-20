Главная В Китае введено более 1,91 млрд доз вакцин от COVID-19 Опубликовано: 20.08.2021 19:20:36 574 В Китае введено более 1,91 млрд доз вакцин от COVID-19 В Китае ввели более 1,91 миллиарда доз вакцин от COVID-19. Об этом проинформировали в Государственном комитете по делам здравоохранения Китая, пишет "Синьхуа". Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter окно в Китай Китай коронавирус Подготовил(а): Юрий БАКЕРЕНКО Написать автору Фото: РЕЙТЕР Версия для печати Новости и статьи