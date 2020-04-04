В Китае возобновлено строительство 85 процентов жилья и объектов городской инфраструктуры

В целом по стране строительные работы запущены на 158 700 из 186 600 объектов жилья и городской инфраструктуры.Отмечается, что для дальнейшего возобновления строительных работ необходимо помочь предприятиям преодолеть практические трудности с персоналом, сырьем и противоэпидемическими средствами, а также разблокировать первичные и вторичные звенья производственных цепочек.Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР призвало наращивать усилия по преодолению негативного эффекта эпидемии, реконструкции ветхого сельского жилья и приоритетной поддержке бедных районов, чтобы обеспечить полную реализацию проектов строительства жилья в течение первой половины текущего года.