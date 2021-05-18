В китайском городе Шэньчжэнь неожиданно наклонился небоскреб. Об этом сообщает издание France24.
Инцидент произошел днем в центре города. Люди в срочном порядке покинули 73-этажное здание и территорию вокруг. Отмечается, что наклон был особенно заметен для тех, кто находился внутри постройки.
Причина крена пока неизвестна, однако власти перекрыли дороги на всех ближайших улицах.
Пострадавших нет, проводится расследование.
Видео: Travel with Jane Wong
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В Китае внезапно накренился 300-метровый небоскреб
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