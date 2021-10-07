Главная В Китае состоялась коллективная свадьба - узами брака связали себя 100 пар Опубликовано: 07.10.2021 19:45:00 1310 В Китае состоялась коллективная свадьба - узами брака связали себя 100 пар Коллективная свадьба состоялась 6 октября на берегу озера Сиху (Восточный Китай). В церемонии участвовали 100 пар новобрачных, информирует «Синьхуа». Фото: «Синьхуа» Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter Китай окно в Китай свадьба Подготовил(а): Светлана КОСАЧ Написать автору Версия для печати Новости и статьи