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  2. В Китае состоялась коллективная свадьба - узами брака связали себя 100 пар

В Китае состоялась коллективная свадьба - узами брака связали себя 100 пар

Коллективная свадьба состоялась 6 октября на берегу озера Сиху (Восточный Китай). В церемонии участвовали 100 пар новобрачных, информирует «Синьхуа».








Фото: «Синьхуа»
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