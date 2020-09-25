Ведущее в Азии выставочное мероприятие в области информационно-коммуникационных технологий PT Expo China 2020 года пройдет с 14 по 16 октября в Пекине. На нем будут представлены новые сценарии и области применения сетей пятого поколения, пишет "Синьхуа".
Ожидается, что на мероприятии, организованном Министерством промышленности и информатизации КНР, состоится демонстрация применения 5G в различных сферах, включая промышленное производство и автомобильные сети.
Выставка, состоящая из павильонов инновационного применения 5G, покажет изменения, которые новые технологии привносят в общество и жизнь людей.
Выставка будет проходить одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. Ее можно будет посетить с помощью облачного саммита и виртуального выставочного зала с функцией 3D. Ожидается, что она поможет предприятиям найти дополнительных клиентов.
Китай официально одобрил коммерческое использование технологий 5G в июне прошлого года.
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В Китае пройдет PT Expo для демонстрации новых сфер применения 5G
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Фото: РЕЙТЕР