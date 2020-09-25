В Китае пройдет PT Expo для демонстрации новых сфер применения 5G

Ожидается, что на мероприятии, организованном Министерством промышленности и информатизации КНР, состоится демонстрация применения 5G в различных сферах, включая промышленное производство и автомобильные сети.Выставка, состоящая из павильонов инновационного применения 5G, покажет изменения, которые новые технологии привносят в общество и жизнь людей.Выставка будет проходить одновременно в офлайн- и онлайн-форматах. Ее можно будет посетить с помощью облачного саммита и виртуального выставочного зала с функцией 3D. Ожидается, что она поможет предприятиям найти дополнительных клиентов.Китай официально одобрил коммерческое использование технологий 5G в июне прошлого года.