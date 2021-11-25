В Китае против коронавируса полностью привито более 75% населения

Эксперт сообщил, что. По его словам, этоНапомним, что вакцинация против коронавируса в Китае началась с прививочной кампании для приоритетных групп населения в середине декабря 2020-го. Впоследствии охват кампании расширялся, и сейчас в КНР от COVID-19 прививают детей в возрасте от трех лет.