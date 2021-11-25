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  2. В Китае против коронавируса полностью привито более 75% населения

В Китае против коронавируса полностью привито более 75% населения

Точная цифра составляет 76,8%. Ее на открытии Китайского форума интернет-медиа в провинции Гуандун назвал ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшан, пишет ТАСС.


Эксперт сообщил, что «в среде число людей, завершивших вакцинацию, достигло 1,08 млрд, что составляет 76,8% населения Китая». По его словам, это «заложило очень хорошую основу для достижения отметки в 80%, необходимой для формирования коллективного иммунитета к концу этого года».

Напомним, что вакцинация против коронавируса в Китае началась с прививочной кампании для приоритетных групп населения в середине декабря 2020-го. Впоследствии охват кампании расширялся, и сейчас в КНР от COVID-19 прививают детей в возрасте от трех лет.
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Фото: РЕЙТЕР
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