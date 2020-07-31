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В Китае объявили о завершении формирования национальной навигационной системы Beidou

Глава КНР Си Цзиньпин объявил об официальном завершении формирования и введении в эксплуатацию национальной навигационной системы Beidou. В церемонии приняли участие представители высшего руководства и ведущие конструкторы страны, передает ТАСС.


"Это важный вклад китайского народа в развитие всего мира, свидетельствующий о мощи науки и технологий нашей страны", – заявил вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

К созданию навигационной системы Beidou Китай приступил в 2000 году. 23 июня с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань был запущен последний, 55-й спутник системы. Аппарат, по словам разработчиков, обеспечивает большую пропускную способность, динамическую точность позиционирования на уровне дециметра и статическую – на уровне сантиметра, что позволяет, например, поддерживать автопилот.

Сейчас на орбите находятся спутники трех поколений (BDS-1, BDS-2 и BDS-3). Созданная система позволит КНР осуществлять навигацию и позиционирование по всему миру. Аналогичными системами обладают также Россия (ГЛОНАСС), Европейский союз (Galileo) и США (GPS).

Photo: Hu Xujie


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