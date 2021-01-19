Госкомитет здравоохранения Китая сообщил о новом эпицентре заражения COVID-19. Всплеск заболеваемости зафиксировали в северо-восточной провинции Цзилинь, передает РИА Новости.
За последние сутки в Китае было обнаружено 118 случаев заражения коронавирусом, из них 43 – в Цзилине. На прошлой неделе в данном регионе выявляли лишь единичные случаи инфицирования.
С начала пандемии в Китае заболели COVID-19 более 88 тысяч жителей, 4,6 тысячи ушли из жизни, вылечились более 82 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
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В Китае обнаружили новый эпицентр заражения коронавирусом
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