В Китае 14 человек оказались заблокированными в затопленном туннеле

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Инцидент произошел рано утром 15 июля в туннеле в горах Шицзиншань в районе города Чжухай (южная провинция Гуандун). По предварительным данным, один из участков туннеля протяженностью 1,16 км затопило во время проведения там строительных работ. В результате 14 человек не могут выбраться на поверхность.Местные власти сформировали экстренный штаб для проведения поисково-спасательных работ. На данный момент установить связь с заблокированными людьми пока не удалось. Отмечается, что в операции по их спасению принимают участие свыше тысячи сотрудников различных экстренных служб.