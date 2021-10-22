В Кишиневе восстановили подачу газа к Вечному огню

Сегодня вечером в Кишеневе из-за энергетического кризиса потушили Вечный огонь. Через несколько часов подача газа к мемориалу была восстановлена, пишет ТАСС.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица пояснила, что Вечный огонь был потушен «по технической ошибке». Ее, по словам главы правительства, устранили.
Решение Минобороны потушить Вечный огонь возмутило общественность. Лидер Партии социалистов Республики Молдова экс-президент страны Игорь Додон назвал решение властей позором. У мемориала воинской славы «Вечность» стали собираться жители Кишинева и общественные деятели, они принесли к нему свечи.
Ранее власти Молдовы сообщили о критическом падении давления в газотранспортной сети.
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