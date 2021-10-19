В Кипре ощутили землетрясение с эпицентром в более чем 300 км от острова

Жители Кипра ощутили отголоски шестибалльных подземных толчков в Восточном Средиземноморье с эпицентром в более чем 300 км к западу от острова, передает ТАСС.
Согласно данным Кипрской геологической службы, очаг колебаний земной поверхности располагался в 343 км к западу от населенного пункта Пафос.
– Несмотря на то что эпицентр от Кипра отделяло большое расстояние, землетрясение ощущалось на значительной части острова – в основном жителями высотных домов, – говорится в сообщении, опубликованном в Twitter службы.
Также отмечается, что в наибольшей мере колебания земной поверхности почувствовали жители прибрежных территорий провинции Ларнака.
Кипрские СМИ со ссылкой на данные Института геодинамики при Афинской национальной обсерватории сообщают, что сила землетрясения составила 6,1 балла по шкале Рихтера и что эпицентр стихии располагался в 156 км к юго-востоку от греческого острова Карпатос и залегал на глубине 66,3 км. По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, это было землетрясение магнитудой 6,3. В настоящий момент сведений о жертвах и разрушениях нет.
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