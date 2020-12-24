В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка

Инцидент произошел ночью. Злоумышленник выломал дверь в отделение и бросил в коридор неизвестный предмет, который взорвался.В результате происшествия были повреждены входные двери, платежный терминал и припаркованная неподалеку машина. Люди не пострадали.Проводится проверка, устанавливается личность преступника.Фото полиции Киева.