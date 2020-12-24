Киевские полицейские начали уголовное производство по факту взрыва в помещении самообслуживания одного из банков. Об этом сообщает УНН.
Инцидент произошел ночью. Злоумышленник выломал дверь в отделение и бросил в коридор неизвестный предмет, который взорвался.
В результате происшествия были повреждены входные двери, платежный терминал и припаркованная неподалеку машина. Люди не пострадали.
Проводится проверка, устанавливается личность преступника.
Фото полиции Киева.
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В Киеве мужчина бросил взрывчатку в отделение банка
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