В храмах Борисовского района с 30 мая по 6 июня будет пребывать мироточивая икона «Умиление»

Икона будет пребывать в храмах Борисовских благочиний с 30 мая по 6 июня по благословению митрополита Минского и Заславского, Патриаршего Экзарха всея Беларуси Вениамина, – отметили в Борисовской епархии БПЦ.Икона Божией Матери «Умиление» (Локотская) – литографическая копия знаменитой Дивеевской иконы, перед которой молился преподобный Серафим Саровский. Была явлена в поселке Локоть Брянской области в 1994 году. Жительница поселка купила обыкновенный плакатный календарь с изображением Пресвятой Богородицы, принесла его домой, вырезала и повесила как икону. Спустя некоторое время он замироточил и заблагоухал, а на обратной стороне иконы проявились образ Богородицы и Спас Нерукотворный.Для святыни изготовили двустороннюю ризу и поставили в киот. Мироточение продолжается по сей день. В 2013 году образ передан Железногорской епархии (Курская область) и стал местночтимой святыней.График пребывания иконы в храмах Борисовской епархии следующий.• 30 мая (17:00) – 31 мая (до 16:30) – приход храма Рождества Христова (город Борисов).• 31 мая (17:00) – 1 июня (до 16:30) – приход храма св. блвг. князя Димитрия Донского (микрорайон Печи города Борисова).• 1 июня (17:00) – 2 июня (до 16:30) – приход храма св. блгв. Бориса и Глеба (город Борисов).• 2 июня (17:00) – 3 июня (до 16:30) – приход св. вмц. Георгия Победоносца (микрорайон Лядище города Борисова).• 3 июня (17:00) – 5 июня (до 8:00) – кафедральный собор Воскресения Христова (город Борисов).• 5 июня (8:15) – 5 июня (до 16:15) – приход св. кн. Владимира (деревня Углы Борисовского района).• 5 июня (17:00) – 6 июня (до 16:00) – монастырь св. блж. Ксении Петербургской (деревня Барань Борисовского района).Икона Пресвятой Богородицы «Умиление» – единственная в мире, на которой проявился нерукотворный лик Матери Божией. После молитв перед этим образом происходили множественные исцеления, верующие получали благодатную помощь, находили без вести пропавших, а неверующие и сомневающиеся, видя множество чудес, явленных от иконы, обращались к православной вере и приносили покаяние.