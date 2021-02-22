Увлекательные спортивные состязания прошли под девизом «В единстве – наша сила!». Чтобы добраться до желанного пьедестала почета, парни и девушки должны были продемонстрировать силу, ловкостью, быстроту в принятии решений и, конечно же, умение смекалисто и сплоченно работать в единой команде.
Как сообщила sb.by второй секретарь Гродненского городского комитета ОО «БРСМ» Анна Киселевская, игра, состоявшаяся накануне Дня мужчин, проводилась с целью патриотического воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни у молодого поколения:
– Военно-патриотическая игра стала доброй традицией серии мероприятий, проводимых горкомом БРСМ, в период республиканской акции «К защите Отечества готов!». Ее участниками стали отряды МООП учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. К слову, учащаяся молодежь, а это 9 команд, достойно показала себя при проведении всех без исключения испытании. Уточню – их было 11.
Остается лишь добавить к вышесказанному, что в упорной и бескомпромиссной борьбе лучшим стал отряд охраны правопорядка Училища олимпийского резерва. Второе место заняла команда Технологического колледжа ГрГУ. Замкнули тройку призеров бойцы МООП Электротехнического колледжа имени Ивана Счастного. Однако в общем и целом победила дружба, ведь спорт объединяет.
Фото: Гродненский городской комитет БРСМ
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В канун Дня защитника Отечества в Гродно прошла военно-патриотическая игра среди отрядов МООП
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