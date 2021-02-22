В канун Дня защитника Отечества в Гродно прошла военно-патриотическая игра среди отрядов МООП

Как сообщила sb.by, игра, состоявшаяся накануне Дня мужчин, проводилась с целью патриотического воспитания молодежи и популяризации здорового образа жизни у молодого поколения:Остается лишь добавить к вышесказанному, что в упорной и бескомпромиссной борьбе лучшим стал отряд охраны правопорядка Училища олимпийского резерва. Второе место заняла команда Технологического колледжа ГрГУ. Замкнули тройку призеров бойцы МООП Электротехнического колледжа имени Ивана Счастного. Однако в общем и целом победила дружба, ведь спорт объединяет.Фото: Гродненский городской комитет БРСМ