В Канаде пилот виртуозно посадил аварийный самолет на автотрассу

Небольшой одномоторный самолет совершил вынужденную посадку на автотрассу недалеко от канадского города Квебек-Сити, сообщает CBC.

В полиции рассказали, что, когда у самолета Piper PA-28 Cherokee во время полета возникли проблемы, до аэропорта было несколько километров, передает ТАСС.

Пилот решил посадить самолет на ближайшую автодорогу и сделал это виртуозно, вписавшись в поток двигавшихся по дороге автомобилей.

Emergency landing of a small plane this morning around 10:00 AM, on "Highway 40" just outside of #Montreal, #Quebec, #Canada. pic.twitter.com/WCkk5L5aZ0