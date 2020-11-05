Канадский медиахолдинг Postmedia прекратит выпуск 15 печатных газет из-за экономического спада, вызванного коронавирусом, сообщает канадская радиовещательная корпорация CBC News.
Фото носит иллюстративный характер
Президент медиахолдинга Эндрю Маклауд заявил о существенном падении доходов от рекламы из-за пандемии. В связи со сложившейся ситуацией 15 местных газет в Манитобе и Онтарио будут закрыты навсегда, поскольку их работу более невозможно поддерживать финансово. Об этом Маклауд сообщил в своем письме к сотрудникам.
Глава организации также заявил, что руководство будет пытаться сохранить свое цифровое присутствие в населенных пунктах, где были закрыты газеты.
Как уточняется, все 15 газет выходят еженедельно и все, кроме двух, являются бесплатными. Сообщается, что последние выпуски печатных изданий выйдут 4 мая.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
584
В Канаде из-за коронакризиса закрываются 15 газет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter