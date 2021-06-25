Министерству здравоохранения Камбоджи в июле текущего года предоставят десять собак, которых в данный момент готовят в Камбоджийском центре по разминированию (CMAC), для выявления заразившихся коронавирусной инфекцией, передает ТАСС.
– Обучение собак определять людей с COVID-19 может занимать около трех-четырех месяцев. С животными работают медицинские эксперты, чтобы обеспечить 100-процентную безопасность и отсутствие риска заражения людей и собак, – приводит слова генерального директора CMAC Хэн Ратана издание Khmer Times.
Фото: pixabay.com
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В Камбодже выявлять больных коронавирусом будут при помощи собак
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