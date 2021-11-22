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  2. В Калинковичском районе легковушка врезалась в дорожный знак - водитель погиб

В Калинковичском районе легковушка врезалась в дорожный знак - водитель погиб

ДТП произошло на 182 км автодороги М-10  Граница Российской Федерации – Гомель – Кобрин в вечернее время.

- 45-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, легковушка выехала на левую по ходу движения обочину, где врезалась в дорожный знак, затем оказалась в кювете и опрокинулась. Водитель от полученных травм скончался на месте,- рассказала о происшествии официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.

Обстоятельства трагедии уточняются.

Фото УГАИ УВД Гомельского облисполкома. 

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