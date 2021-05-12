В Калифорнии киты редкого вида погибли под винтом эсминца ВМС Австралии

Согласно информации вещательной корпорации ABC, эсминец Sydney ВМС Австралии зашел в Сан-Диего, где находится крупная военно-морская база США.приводит АВС слова представителя министерства обороны страны.Биологи сообщили, что погибшие киты являются финвалами. Специалисты считают, что самка и детеныш кормились близко к поверхности воды и погибли от ударов винта корабля.Фото: скриншот видео АВС