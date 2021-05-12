Два кита редкого вида погибли под винтом эсминца ВМС Австралии во время маневров судна, которое заходило на военно-морскую базу Сан-Диего, передает ТАСС.
Согласно информации вещательной корпорации ABC, эсминец Sydney ВМС Австралии зашел в Сан-Диего, где находится крупная военно-морская база США.
– Когда Sydney встал на якорь рядом с военно-морской базой в Сан-Диего, Калифорния, из-под его днища были извлечены два погибших кита. ВМС [Австралии] очень серьезно относятся к безопасности морских млекопитающих и крайне опечалены произошедшим инцидентом, – приводит АВС слова представителя министерства обороны страны.
Биологи сообщили, что погибшие киты являются финвалами. Специалисты считают, что самка и детеныш кормились близко к поверхности воды и погибли от ударов винта корабля.
Фото: скриншот видео АВС
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В Калифорнии киты редкого вида погибли под винтом эсминца ВМС Австралии
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