В Токио продолжаются летние Олимпийские игры. Наши атлеты пока что не взяли наград на соревнованиях, но все впереди. Так что продолжаем болеть за наших: завтра белорусы выступят в четырех видах спорта. В каких именно и во сколько? Вот расписание.
Основной интерес завтра – боксеры. Белорус Александр Радионов встретится в поединке с британцем Пэтом Маккормаком. Начало состязаний – в 5 утра по Минску. А в 06:36 на ринг выйдет наш соотечественник Владислав Смягликов. Его первым соперником станет Ато Плодзицки-Фаоагали из Самоа.
Любители тенниса смогут поболеть за белоруса Илью Ивашко, который в 1/16 финала встретится с представителем Казахстана Михаилом Кукушкиным. К сожалению, точное время на официальном сайте Игр не указано.
Также завтра пройдет несколько гонок в парусном спорте. В классе «Лазер-радиал» нашу страну представит Татьяна Дроздовская. Начало состязаний – в 06:05 по минскому времени.
Кроме того, 27 июля белорусская смешанная команда выступит в квалификации в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м. Старт соревнований – в 07:15.
О главных результатах нашей сборной и остальных участников Олимпиады за 26 июля можно почитать, перейдя по этой ссылке.
Олимпиада в Токио завершится 8 августа.
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В каких видах спорта и во сколько белорусы завтра выступают на Олимпиаде – вот расписание
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