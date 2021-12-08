В Каире найдены 2500-летние останки мужчины и женщины с золотыми языками

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Их тела были захоронены в отдельных гробницах в известняковых саркофагах. Захоронения датируются поздним периодом в истории Древнего Египта (664–332 годы до нашей эры), точнее, временем правления XXVI династии (685–525 годы до нашей эры).Неизвестно, кем при жизни были эти мужчина и женщина, однако их гробницы находятся рядом.Лучше всего сохранились останки мужчины. Его могила была запечатана. Внутри ученые обнаружили несколько артефактов, среди которых ритуальные сосуды канопа. Известно, что в них египтяне помещали органы, извлеченные при мумификации. Также были найдены амулет в виде скарабея и погребальные статуэтки, изготовленные из фаянса.Останки женщины сохранились хуже. Ее гробница была вскрыта расхитителями.Археологи отметили, что золотые языки мумий хорошо сохранились. Такие пластинки вкладывали во время похорон. Это было необходимо для того, чтобы дух мог говорить с Осирисом – царем загробного мира, который судит умерших. Считалось, что золотой язык позволил бы усопшим убедить бога проявить к ним милосердие.