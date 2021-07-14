В Ивье несовершеннолетнюю девушку спасли с глубины 2,5 метра

13 июля в 20:09 очевидец сообщил в МЧС о том, что в пруду в городе Ивье тонет девушка. Спасатели МЧС и ОСВОД оперативно выбыли на место происшествия.Девушка была спасена с глубины два с половиной метра. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.Было установлено, что тем вечером девушка вместе со своим приятелем прогуливалась по набережной водоема. Она решила искупаться, отплыла от берега и ушла под воду.Фото Гродненского областного управления МЧС