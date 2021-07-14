Вечером 13 июля в водоеме города Ивье тонула семнадцатилетняя девушка. Об этом сообщает Гродненское областное управление МЧС.
13 июля в 20:09 очевидец сообщил в МЧС о том, что в пруду в городе Ивье тонет девушка. Спасатели МЧС и ОСВОД оперативно выбыли на место происшествия.
Девушка была спасена с глубины два с половиной метра. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.
Было установлено, что тем вечером девушка вместе со своим приятелем прогуливалась по набережной водоема. Она решила искупаться, отплыла от берега и ушла под воду.
Фото Гродненского областного управления МЧС
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В Ивье несовершеннолетнюю девушку спасли с глубины 2,5 метра
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