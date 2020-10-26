В Ивацевичском районе около деревни Доманово историко-патриотическо-технический отряд «Авиапоиск-Брест» проводил раскопки. В пойме реки Гривда искали самолет, упавший во время Великой Отечественной войны. Там же обнаружили оружие. Руководитель отряда сообщил об этом в Ивацевичский РОВД.
Официальный представитель УГКСЭ по Брестской области Анна Мацкевич рассказала:
– Милиция изъяла находку и направила ее в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области для проведения баллистической экспертизы. Оружие пролежало в воде не одно десятилетие, сильно проржавело и стало непригодным для стрельбы. Однако экспертам удалось установить, что это изготовленный заводским способом авиационный пулемет системы Шпитального и Комарицкого (ШКАС) образца 1934 года.
По данному факту сотрудниками милиции проводится проверка.
Фото: УГКСЭ по Брестской области
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В Ивацевичском районе обнаружили авиационный пулемет 1934 года выпуска
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