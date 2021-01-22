В Ивановском районе чествовали лидеров молочной отрасли республики

С трудовым достижением молодовских животноводов тепло поздравили председатель Ивановского райисполкома Анатолий Ткачук, исполнительный директор Брестского областного агропромышленного союза Сергей Ашмянцев, руководитель Ивановского райкома профсоюза работников АПК Людмила Стасевич, директор хозяйства Степан Халько.Главная составляющая молочного успеха сельхозпредприятия – МТФ "Молодово", которую много лет возглавляет Виктор Точкар. Вручая ему Почетную грамоту Ивановского райисполкома, Анатолий Ткачук отметил, что Виктор Михайлович – не только настоящий профессионал, но и человек, преданный своему делу. Впрочем, такие качества присущи всем работникам коллектива. За минувший год удой от коровы они увеличили на 947 килограммов, обеспечив одну из самых высоких прибавок в области.Награды от Брестского обкома профсоюза работников АПК, облагропромсоюза, Ивановского райисполкома и райкома профсоюза работников АПК получили оператор машинного доения Василина Кипень, животновод Светлана Лукашик, тракторист-машинист Сергей Петрина, зоотехник-селекционер Елена Михайлова и другие работники хозяйства. Отмечен личный вклад руководителя сельхозпредприятия Степана Халько и его заместителя Людмилы Мельник.Модернизацию животноводства в "Молодово-Агро" не прекращают. Постоянно улучшают условия труда людей. Позаботились об этом и награждающие, вручив коллективу микроволновые печи. Теперь в свободную минуту у работников будет возможность подогреть обеды, приготовить горячий чай или кофе.По итогам прошлого года надои и валовое производство молока нарастили практически все ивановские хозяйства. В ОАО "Снитово-Агро" продуктивность каждой коровы достигла 9350 килограммов, увеличившись более чем на 9 центнеров к предыдущему сезону. Результат животноводов ОАО "Агро-Мотоль" и ОАО "Достоево" – 8408 и 8170 килограммов соответственно. В целом по району эта цифра достигла 7622 килограммов – плюс 4,6 центнера к 2019 году. В областном рейтинге ивановцы прочно обосновались на второй строчке, уступив пальму первенства только Брестскому району.Фото Валерия Михальчука