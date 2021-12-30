В Италии за сутки выявили более 126 тысяч случаев заражения COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии

Точная цифра – 126 888. За минувшие сутки в стране провели более 1,1 млн тестов на коронавирус, пишет ТАСС.
Уточняется, что за сутки в Италии зафиксировали 156 летальных исходов из-за коронавируса. Всего с начала пандемии – более 137 тысяч. Что касается общего количества инфицированных в стране, то за весь период распространения коронавирусной инфекции на ее территории их число достигло почти 6 млн.
Напомним, что с 10 января в Италии будет расширено применение «супер-ковид-сертификата», который выдается в стране на основании справки о вакцинации или перенесенном заболевании. Этот документ нужно будет предъявлять для проезда в транспорте, на фестивалях и ярмарках, в гостиницах и других общественных местах. А с 1 февраля в Италии срок действия ковид-сертификата, который выдается после вакцинации, сокращается с девяти до шести месяцев.
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