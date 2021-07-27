На север Италии обрушились сильный ветер и град, пострадали три человека. Об этом сообщает издание il Fatto Quotidiano.
Тяжелый град прошел во второй половине дня в понедельник в итальянской области Эмилия-Романья. Ливневые осадки перекрыли движение на главной итальянской автостраде А1 в районе Пармы, повредив сотни домов и машин.
В Сети появились фото, на которых видно, как градины размером с яблоко разбили автомобильные стекла и оставили вмятины на кузовах машин.
Экстренные службы уже перекрыли движение на автостраде Милан-Неаполь примерно на три часа для проезда техники и спасателей. Сообщается о нескольких ДТП. Кроме того, в некоторых городах из-за непогоды дома лишились черепицы.
Фото: РИА Новости
Опубликовано:
543
В Италии выпал град размером с яблоко
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter