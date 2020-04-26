В Италии с 4 мая снимут часть ограничений на передвижение

Власти Италии с 4 мая снимут часть ограничений на передвижение, которые ранее были введены из-за вспышки коронавирусной инфекции. Кроме того, уже со следующей недели возобновят работу некоторые предприятия ключевых отраслей. Об этом в интервью газете La Repubblica сообщил итальянский премьер Джузеппе Конте.

«Мы еще не в состоянии вернуть полную свободу передвижения, но мы изучаем ослабление нынешних, более строгих ограничений. Я уже говорил, что распоряжения «все свободны» не будет. Мы обеспечим более свободное передвижение, сохраняя при этом все гарантии предотвращения и сдерживания заражения», — цитирует премьер-министра РИА Новости.

Он отметил, что правительство работает над перезапуском работы предприятий разных сфер — от промышленности до строительства.

«Мы не можем продолжать этот локдаун: мы рискуем слишком тяжелым ухудшением социально-экономической структуры страны. Мы объявим новый план, самое позднее, в начале следующей недели. Условием перезапуска будет строгое соблюдение правил безопасности, на рабочем месте, для строек и для транспортных компаний», — добавил глава итальянского Совмина.

Он отметил, что при соблюдении данных условий предприятия ключевых сфер смогут возобновить работу уже на следующей неделе. Среди них предприятия, занятые в строительстве исправительных и образовательных учреждений, а также организации, чья продукция идет на экспорт.

Конте также уточнил, что кафе, рестораны и бары пока открывать не собираются. При этом власти намерены проработать вопрос работы заведений общепита с обслуживанием клиентов навынос.

Премьер-министр подчеркнул, что наиболее пострадавшей сферой экономики станет туризм, так как до конца года Италия будет закрыта для иностранных гостей, а самостоятельно восстановить убытки отрасль не сможет.

«Министр (культуры и туризма) Франческини готовит различные предложения по поддержке этого сектора», — уточнил Конте, добавив, что в мае в стране могут вновь заработать музеи и главные достопримечательности.



Власти Италии 31 января ввели на полгода режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса. С 10 марта на всей территории страны были введены ограничительные меры, которые ранее были введены только в некоторых северных регионах — запрет на перемещения людей между населенными пунктами и в их пределах за исключением случаев особой необходимости. Тогда же приостановили работу большинство предприятий республики.

Согласно последней информации, коронавирус в Италии был выявлен более чем у 195 тысяч человек — это третий показатель в мире после США и Испании, свыше 26 тысяч пациентов умерли, больше только в Соединенных Штатах, где жертвами COVID-19 стали почти 54 тысячи человек.