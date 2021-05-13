Управление по охране конкуренции и рынка Италии оштрафовало американскую компанию Google более чем на € 100 млн за злоупотребление доминирующим положением, передает ТАСС.
«Антимонопольное ведомство оштрафовало более чем на € 100 млн компании Alphabet Inc., Google LLC и Google Italy S.r.l. за нарушение статьи 102 Договора о функционировании Европейского союза», – сказано в сообщении антимонопольного управления. Регулятор пояснил, что штраф связан с отказом Google разместить в своем цифровом магазине Google Play стороннее приложение для поиска зарядных станций для электромобилей.
«Благодаря операционной системе Android и магазину Google Play компания Google занимает доминирующее положение, которое позволяет ей контролировать доступ разработчиков приложений к конечным пользователям. Следует напомнить, что в Италии около 75% смартфонов работают на Android», – говорится в документе.
Фото: pixabay.com
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В Италии на € 100 млн оштрафовали Google. Причина: злоупотребление доминирующим положением
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