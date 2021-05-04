Не менее 10 человек погибли из-за наводнений, вызванных обильными ливнями в Иране, пишет ТАСС.
Ранее эти люди числились пропавшими без вести.
Стихийное бедствие охватило следующие иранские провинции: Исфахан, Йезд, Южный Хорасан, Хорасан-Резави, Керман, Семнан, Тегеран, Систан и Белуджистан.
Глава Организации спасения общества Красного Полумесяца Мехди Валипур заявил: «Пришлось эвакуировать жителей 48 домов, спасены около 100 человек. Всего пострадали шесть городов и 47 деревень. Для оказания помощи задействованы 78 бригад спасателей, специальный автотранспорт и вертолеты». Его слова передает агентство ILNA.
Иранские власти оказывают гуманитарную помощь жителям пострадавших районов.
Фото: pixabay.com
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В Иране из-за наводнений погибли как минимум 10 человек
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