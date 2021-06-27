Сегодня стало известно о смерти 66-летнего жителя города Маан после того, как он получил вторую дозу вакцины AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство здравоохранения Иордании.
В заявлении, переданном агентством Ammon, сказано, что смерть наступила через десять минут после введения вакцины.
- Все меры, предпринятые медиками госпиталя при Иорданском госуниверситете по спасению жизни пациента, были безуспешными, - отмечается в документе.
Как заявил представитель Минздрава, "пока невозможно определить, что стало непосредственной причиной смерти 66-летнего иорданца, и как повлияла на его организм прививка от коронавируса". В ведомстве пообещали сообщить о диагнозе, когда он будет точно установлен.
По сведениям агентства, у скончавшегося пациента были хронические заболевания. Первая прививка препаратом AstraZeneca была поставлена ему 4 апреля.
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В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки от коронавируса
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