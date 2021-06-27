В Иордании мужчина умер через 10 минут после прививки от коронавируса

В заявлении, переданном агентством Ammon, сказано, что смерть наступила через десять минут после введения вакцины.- отмечается в документе.Как заявил представитель Минздрава, "пока невозможно определить, что стало непосредственной причиной смерти 66-летнего иорданца, и как повлияла на его организм прививка от коронавируса". В ведомстве пообещали сообщить о диагнозе, когда он будет точно установлен.По сведениям агентства, у скончавшегося пациента были хронические заболевания. Первая прививка препаратом AstraZeneca была поставлена ему 4 апреля.