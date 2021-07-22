Спасателями были обнаружены 24 тела, продолжаются поиски 31 пропавшего без вести после того, как 18 кораблей попали в шторм в водах у провинции Западный Калимантан в Центральной Индонезии. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на "Синьхуа".
По информации начальника областного поисково-спасательного управления, удалось спасти 83 человека.
Ухудшение погодных условий может отразиться на ходе поисковой операции. Задействованы вертолет, самолет и несколько судов.
Фото: rusunion.com
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В Индонезии из-за шторма погибли 24 человека, более 30 пропали без вести
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