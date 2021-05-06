В Индии за сутки выявили рекордное число заразившихся коронавирусом

Суточный прирост заразившихся в стране снова стал рекордным, предыдущий антирекорд был установлен 1 мая и составлял 401 993. Так, Индия второй раз зафиксировала более 400 тыс. заболевших за сутки. До этого так много зараженных за сутки не было ни в одной стране.Показатели смертности также шокирующие. Предыдущий антирекорд был зафиксирован накануне и равен 3780. Общее число умерших составило 230 168.Как указывает Минздрав, число выздоровевших увеличилось за сутки на 329 113 и достигло 17 280 844. Лечение проходят 3 566 398 пациентов с коронавирусом, что на 79 169 больше, чем на утро среды.Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу заразившихся коронавирусом и третье место по числу летальных исходов из-за этой инфекции (после США и Бразилии). Как сообщила в среду ВОЗ, на Индию пришлось 46% случаев заражения и 25% всех летальных исходов, зарегистрированных в мире на прошлой неделе.