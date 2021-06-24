Новая индийская мутация коронавирусной инфекции, получившая название "Дельта плюс", привела к первой смерти в стране. Летальный случай зафиксировали в штате Мадхья-Прадеш, передает РИА Новости.
Согласно данным исследователей, новый штамм имеет повышенную проницаемость. К тому же он обладает сильным связыванием с рецепторами клеток легких и вероятным уменьшением ответа на моноклональные антитела.
– Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "Дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию, – обратил внимание министр штата Вишвас Саранг.
Представитель местного правительства уточнил, что заболевшая новой мутацией инфекции пациентка скончалась 23 мая, но о ее заражении штаммом "Дельта плюс" стало известно после проведенных анализов. Вишвас Саранг уточнил, что супруг погибшей до этого случая имел положительный результат на коронавирусную инфекцию и после привился двумя дозами препарата, а погибшая не получила прививку от опасного заболевания.
– Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов тех пациентов, которые оказались положительными по варианту "Дельта плюс", и отчеты об их контактах являются отрицательными, – заключил Вишвас Саранг.
Фото: pixabay.com
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В Индии выявили первый случай смерти от нового штамма "Дельта плюс"
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