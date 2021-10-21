В Индии использовали свыше 1 млрд доз вакцин от коронавируса

По информации телеканала NDTV, по этому поводу в Красном форте Нью-Дели будет поднят самый большой в стране национальный флаг. Объявление о рекорде будет транслироваться в поездах, самолетах и на кораблях.Ранее министр здравоохранения Мансукх Мандавия обратился ко всем, кто имеет право вакцинироваться, чтобы они немедленно делали прививку.По данным Минздрава, около 75% всех взрослых получили первую дозу препарата, а около 31% завершили вакцинацию. Численность населения Индии приближается к отметке 1,398 млрд человек.