В Индии установлен новый антирекорд смертности из-за COVID-19 за сутки

Число новых случаев заражения инфекцией за 24 часа в Индии составило 382 315. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали 20 665 148 заболевших и 226 188 смертей от коронавируса и его последствий.Предыдущий антирекорд по смертности от COVID-19 в Индии был установлен 2 мая.В стране с 22 апреля фиксируется более 300 тысяч заразившихся ежесуточно. Однако растет число выздоровевших пациентов с диагностированным коронавирусом. Оно увеличилось за сутки на 338 439 и достигло 16 951 731.Прививку против коронавирусной инфекции в стране за последние 24 часа сделали 1 484 989 индийцев, общее число привитых граждан составило 160 494 188.