Сегодня для посетителей открылся мавзолей Тадж-Махал, расположенный в Индии. Архитектурное здание было закрыто для гостей и жителей страны на протяжении двух последних месяцев из-за вспышки заболеваемости коронавирусной инфекцией. Согласно информации главы Археологического управления Индии по городу Агра Васанта Кумара Саварнкара, Тадж-Махал открыт с ограничениями – одновременно на территории комплекса смогут находиться не более 650 посетителей, сообщает ТАСС.
– Тадж-Махал вновь открыт с 16 июня. Одновременно пройти на территорию комплекса смогут не более 650 человек. Все посетители должны носить маски, для наблюдения за гостями созданы специальные команды, – приводит слова Саварнкара информационное агентство ANI.
Мавзолей и иные археологические памятники по решению археологического управления Индии закрыты с 15 апреля. Причиной данного решения стал быстрый рост заболеваемости COVID-19. 14 июня правительство заявило, что можно открыть с 16 июня исторические монументы и музеи, однако окончательное решение должны принять местные власти – в зависимости от ситуации с заболеваемостью в каждом конкретном округе или городе. Правительство населенного пункта Агра, в котором располагается Тадж-Махал, решило допустить в него посетителей, но с ограничениями.
Саварнкар обратил внимание, что билеты можно приобрести только онлайн или через смартфон, в кассе купить билеты нельзя. С одного адреса или телефона можно приобрести не более пяти билетов. Гостям и жителям страны запрещено прикасаться к мраморным стенам Тадж-Махала, а ходить можно только по специальным дорожкам с покрытием в виде губки, которое пропитано дезинфицирующим раствором.
Фото: pixabay.com
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В Индии после двухмесячного перерыва для посетителей открылся мавзолей Тадж-Махал
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