Рабочие завода по производству смартфонов iPhone на юго-западе Индии устроили погром из-за небольшой заработной платы. В связи с беспорядками было задержано около 130 человек, передает РИА Новости со ссылкой на India TV.
В субботу к офису завода тайваньской компании Wistron Corporation, находящейся в индийском штате Карнатака, пришли сотни рабочих, которые были возмущены размером зарплаты. Люди стали бросать камни в окна, переворачивать и поджигать машины. Также в ходе беспорядков были разгромлены несколько офисных помещений. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Местные власти не поддержали беспорядки и подчеркнули, что против нарушителей будут приняты строгие меры.
СМИ сообщают, что задержания происходили после изучения видеоматериалов, в том числе тех, которые были размещены в социальных сетях, а также после проведения тщательного расследования.
Издание Economic Times рассказало, что беспорядки не станут причиной заметного снижения производства iPhone на заводе.
Опубликовано:
596
В Индии недовольные заработной платой рабочие устроили погром на заводе Apple
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter