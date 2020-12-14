В Индии недовольные заработной платой рабочие устроили погром на заводе Apple

В субботу к офису завода тайваньской компании Wistron Corporation, находящейся в индийском штате Карнатака, пришли сотни рабочих, которые были возмущены размером зарплаты. Люди стали бросать камни в окна, переворачивать и поджигать машины. Также в ходе беспорядков были разгромлены несколько офисных помещений. Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Местные власти не поддержали беспорядки и подчеркнули, что против нарушителей будут приняты строгие меры.СМИ сообщают, что задержания происходили после изучения видеоматериалов, в том числе тех, которые были размещены в социальных сетях, а также после проведения тщательного расследования.Издание Economic Times рассказало, что беспорядки не станут причиной заметного снижения производства iPhone на заводе.