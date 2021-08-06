В Индии из-за ливней и сброса воды из водохранилищ погибли 23 человека

, - заявляют представители местных властей.В спасательных операциях задействованы подразделения сухопутных сил и вертолеты ВВС, в основном спасатели сосредоточены в округе Хугли, где реки вышли из берегов, затопили многие деревни и 4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.Вызванные не прекращающимися с минувшего воскресенья сильными дождями наводнения привели к гибели 12 жителей центрального индийского штата Мадхья-Прадеш. От разгула стихии особенно пострадали районы Гвалиор и Чамбал, шесть тысяч жителей которых эвакуированы и размещены во временных лагерях.Муссонные ливни спровоцировали наводнения, оползни и разрушения зданий в западном штате Махараштра, а также в его столице Мумбаи. За прошедшие две недели они привели к гибели около 200 жителей штата. По оценке специалистов, такие сильные осадки не наблюдались в Махараштре впервые примерно 40 лет.