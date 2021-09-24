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  2. В Индии 28 мужчин обвинили в групповом изнасиловании 15-летней девочки

В Индии 28 мужчин обвинили в групповом изнасиловании 15-летней девочки

В Мумбаи сотрудники полиции задержали 28 мужчин по подозрению в групповом изнасиловании 15-летней девочки. Об этом информирует Lenta.ru со ссылкой на BBC News.


Отмечается, что обвиняемые совершали насильственные действия в отношении несовершеннолетней несколько месяцев. 

В январе молодой человек юной индианки принудил ее к сексуальному контакту и снял это на видео. Впоследствии он передал запись своим друзьям, которые стали шантажировать девочку и домогаться ее. 

По данным следствия, преступники насиловали потерпевшую в пригородах Мумбаи - Домбивили, Бадлапур, Мурбад и Рабале. 22 сентября пострадавшая обратилась в полицию. Девочка рассказала, что к преступлению причастны более тридцати мужчин. Некоторых из них до сих пор не задержали. 
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