В Индии 28 мужчин обвинили в групповом изнасиловании 15-летней девочки

Отмечается, что обвиняемые совершали насильственные действия в отношении несовершеннолетней несколько месяцев.В январе молодой человек юной индианки принудил ее к сексуальному контакту и снял это на видео. Впоследствии он передал запись своим друзьям, которые стали шантажировать девочку и домогаться ее.По данным следствия, преступники насиловали потерпевшую в пригородах Мумбаи - Домбивили, Бадлапур, Мурбад и Рабале. 22 сентября пострадавшая обратилась в полицию. Девочка рассказала, что к преступлению причастны более тридцати мужчин. Некоторых из них до сих пор не задержали.