В первом квартале Беларусь поставила в Россию продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 1075,2 млн долларов, передает БЕЛТА.
На встрече министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко и заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества в сфере АПК и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений.
– Россия является для Беларуси одним из основных партнеров. По итогам работы за январь – март 2021 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья с Российской Федерацией составил 1429,1 млн долларов, или 101% к уровню января – марта 2020 года, – отметили в пресс-службе Минсельхозпрода.
Согласно информации ведомства, в РФ экспортировано продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 1075,2 млн долларов (100,7% к уровню аналогичного периода 2020 года). Доля России в экспорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания составила 73,5%.
– Достигнутый в настоящее время объем производства позволил нарастить экспорт ряда товарных позиций в натуральном выражении: молочной и мясной продукции, картофеля, муки, масла рапсового и некоторых других. В первом квартале продукция экспортировалась в 74 из 85 регионов Российской Федерации. В основном она поставлялась в Москву (18,9%), Московскую область (33,7%), Санкт-Петербург (9,2%), Смоленскую область (6,7%), Калининградскую область (5,2%) и другие, – обратили внимание в Минсельхозпроде.
Фото: БЕЛТА
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В I квартале Беларусь экспортировала в Россию продовольствия и сельхозсырья на 1075,2 млн долларов
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