10 июня 2021 года сотрудники подразделения наркоконтроля Ленинского РОВД Гродно задержали 52-летнего жителя столицы, подозреваемого в распространении материалов порнографического характера.
Подробностями с sb.by поделился официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский:
- В ходе мониторинга на одном из специализированных сайтов оперативники обнаружили анкету. Мужчина с целью поиска партнера распространял фото порнографического характера. При проведении дальнейших мероприятий было установлено, что ее владелец - 52-летний минчанин, который недавно приехал в Гродно, - пояснил милиционер и добавил, что расследование продолжается.
Для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в Ленинский РОВД города Гродно. Но во дворе он попытался покинуть служебный автомобиль, после чего еще и нанес удар локтем и кулаком в область лица милиционеру.
Было установлено, что мужчина скрылся от следствия в Минске и сейчас находится в розыске за оскорбление должностных лиц. По факту сопротивления сотрудникам милиции его действиям была дана правовая оценка по статье 363 УК - «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок».
Известно, что фигурант является активным пользователем сайтов для лиц нетрадиционной ориентации. Ранее к ответственности мужчина не привлекался.
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В Гродно задержан 52-летний минчанин, который подозревается в распространении порнографии
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