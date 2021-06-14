В Гродно задержан 52-летний минчанин, который подозревается в распространении порнографии

Подробностями с sb.by поделился- пояснил милиционер и добавил, что расследование продолжается.Для выяснения всех обстоятельств мужчину доставили в Ленинский РОВД города Гродно. Но во дворе он попытался покинуть служебный автомобиль, после чего еще и нанес удар локтем и кулаком в область лица милиционеру.Было установлено, что мужчина скрылся от следствия в Минске и сейчас находится в розыске за оскорбление должностных лиц. По факту сопротивления сотрудникам милиции его действиям была дана правовая оценка по статье 363 УК - «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок».Известно, что фигурант является активным пользователем сайтов для лиц нетрадиционной ориентации. Ранее к ответственности мужчина не привлекался.