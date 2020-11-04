В Гродно задержали пьяного горожанина, который размахивал БЧБ-флагом на остановке

Подписаться Подписывайся на наш канал в Youtube Смотри видео первым!

3 ноября 37-летний житель областного центра размахивал БЧБ-флагом на остановке общественного транспорта «Колбасино». Его сразу задержали. Для разбирательств милиционеры доставили его в Октябрьский РОВД Гродно. Мужчина пояснил, что вышел на пикет за денежное вознаграждение в размере BYN 43. Флаг взял у знакомого. Он также рассказал, что никаких политических взглядов не придерживается.Выяснилось: перед тем как отправиться на остановку, мужчина выпивал спиртное. В отношении него составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.Видео МВД