В Гродно задержали пьяного мужчину, который за 43 рубля размахивал БЧБ-флагом на остановке, сообщается в Telegram-канале официального представителя МВД Беларуси Ольги Чемодановой.
3 ноября 37-летний житель областного центра размахивал БЧБ-флагом на остановке общественного транспорта «Колбасино». Его сразу задержали. Для разбирательств милиционеры доставили его в Октябрьский РОВД Гродно. Мужчина пояснил, что вышел на пикет за денежное вознаграждение в размере BYN 43. Флаг взял у знакомого. Он также рассказал, что никаких политических взглядов не придерживается.
Выяснилось: перед тем как отправиться на остановку, мужчина выпивал спиртное. В отношении него составлены протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.
Видео МВД
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В Гродно задержали пьяного горожанина, который размахивал БЧБ-флагом на остановке
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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