5 мая 41-летний горожанин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вынес бытовую технику из квартиры своей двоюродной бабушки.
– В тот день мужчина выпивал, потом деньги на спиртное закончились. Поэтому он и решился на такой поступок. У него были ключи от квартиры 61-летней бабушки, в тот момент ее дома не было. Он проник в жилье и вынес оттуда газовую плиту, холодильник, стиральную машину и телевизор. Причиненный ущерб составил 530 рублей. Оперативники Октябрьского РОВД определили круг подозреваемых лиц и буквально через пару дней вышли на родственника пострадавшей, – рассказал sb.by официальный представитель УВД Гродненского облисполкома Ярослав Василевский.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК "Кража". Известно, что фигурант нигде не работает и уже был судим за аналогичное преступление.
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В Гродно внук обокрал свою бабушку
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