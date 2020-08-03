В Гродно сын спас пожилую мать из горевшей квартиры

Мужчина спас пожилую мать при пожаре в квартире в пятиэтажном доме в Гродно, сообщает областное управление МЧС.





Возгорание произошло сегодня около 5 утра в доме на улице Соломовой. Прибывшие спасатели установили, что дым на лестничную площадку распространяется из квартиры на третьем этаже. Сотрудники МЧС убедились, что в жилище нет людей, а затем ликвидировали возгорание. По лестничному маршу также были эвакуированы пять человек, проживающих выше.

Позднее выяснилось, что горевшая квартира принадлежит 83-летней женщине. До прибытия спасателей ее 56-летний сын, проживающий в соседней квартире, открыл дверь, разбудил мать и вывел на свежий воздух. С ожогами 1–3 степени 20–25% тела пенсионерку доставили в больницу.





Причина происшествия устанавливается. Основная рассматриваемая версия – короткое замыкание электросветильника.