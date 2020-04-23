В Гродно стартовал конкурс авторской песни «Цветы Великой Победы»

В Беларуси свято чтят память героев, тех, кто положил на алтарь Великой Победы самое дорогое, что есть у человека — здоровье и жизнь. Накануне Дня Победы в Гродно стартовала значимая патриотическая акция — открытый городской конкурс авторской песни.

Организатор — отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ленинского района города Гродно. Его начальник Ирина Равлушевич рассказывает об акции более развернуто:

— Ежегодно в канун Дня Победы мы высаживали сирень в Коложском парке. Там создается Сад мира. Однако сегодня в силу известных причин необходимо ограничить личное общение до минимума и строго придерживаться определенных правил поведения, чтобы контролировать свою безопасность. Поэтому накануне Дня Победы акция трансформировалась в конкурс авторской песни «Цветы Великой Победы». Участниками масштабного конкурса могут стать все желающие. Необходимо написать авторскую песню на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, при этом в тексте обязательно должны быть такие словосочетания как «яблоневый цвет» и «цветы Победы». Также ограничивается продолжительность песни (не более 3 минут 50 секунд).

И еще. Произведения на творческий конкурс следует присылать до 20 июня по электронной почте на адрес lencult@mail.grodno.by.

Компетентное жюри назовет победителей и призеров в День Независимости, 3 июля. Чуть позже с лучшими музыкальными композициями выступят известные вокально-хоровые коллективы Гродненщины.